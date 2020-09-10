В России за минувшие сутки выявлено 5 363 новых заражённых коронавирусом

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 128 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за последние сутки специалистами выявлено 5 363 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся на 10 сентября составило 1 046 370. За всё время пандемии в России медики смогли вылечить 862 373 человек.

Оперштаб также сообщает, что новые заражённые зарегистрированы в 84 регионах России из 85. У 24,3% из них не было клинических проявлений болезни.

Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 128 человек. Всего в России погибли из-за коронавируса 18 263 пациента.

Более ста заражённых в сутки остаётся в Воронежской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Свердловской областях, а также в Красноярском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге. Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве - 680. Специалисты в России провели более 39 миллионов тестов на коронавирус. Напомним, ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса в середине марта.