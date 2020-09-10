Пресс-секретарь Навального заявила, что информация немецких СМИ о состоянии здоровья оппозиционера преувеличена

Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью о состоянии оппозиционера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что статья немецкого издания Spiegel, в которой говорится о состоянии блогера и усилении охраны в больнице, сильно преувеличена. На своей странице в социальной сети Twitter официальный представитель оппозиционера написала, что в этой публикации много «фактических неточностей».

- Из-за последних материалов об Алексее сообщаю, что он действительно приходит в сознание и реагирует на окружающих, но мы говорили об это еще в понедельник. В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей, - заявила Кира Ярмыш.

Какие именно ошибки допустили в своей статье немецкие журналисты, она не объяснила.

Напомним, что в публикации Spiegel речь шла о том, что Навальный полностью пришел в сознание, может разговаривать и в подробностях вспомнил всё, что случилось с ним до потери сознания на борту самолета.

Издание также написало, что к оппозиционеру скоро смогут пускать посетителей, поэтому охрана в здании якобы значительно увеличена. Однако в берлинских правоохранительных органах информацию об усилении охраны Навального не подтвердили.