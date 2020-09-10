Курс рубля на осень 2020: прогнозы экспертов Фото: REUTERS

Вторая половина года традиционно является трудной для российской валюты. В этом году к привычным факторам давления добавился ряд новых: угроза второй волны Covid-19, президентские выборы в США.

Аналитики прогнозируют, что до 3 ноября, когда в США пройдут президентские выборы, рубль будет оставаться под давлением. До этого времени у доллара есть все шансы перешагнуть отметку в 80 руб, а евро – 100 руб. Но после указанного срока, скорее всего, произойдет снижение до 72-73 рублей за доллар и 86–88 рублей за евро.

Тревожности добавляют заявления Дональда Трампа покончить с зависимостью от китайской экономики.

- Если Трампу удастся сохранить свой пост и он попробует реализовать свои планы, то уже к ноябрю рубль еще немного просядет вниз, - комментирует «Известиям» главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Цены на нефть марки Brent накануне рухнули на 10%, опустившись ниже 40 долларов за баррель. На фоне обещаний крупнейшего производителя

Saudi Aramco снизить цены для покупателей из Азии и США, появился риск, что спрос упадет еще сильнее из-за завершения автомобильного сезона.

- В ближайшие два месяца под давлением окажутся активы многих развивающихся стран. Еще печальнее, чем у рубля, ситуация у турецкой лиры, которая за последний год подешевела почти вдвое, до 7,5 лиры за доллар, - рассуждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Внешние факторы дополняют угрозы санкций из-за событий в Белоруссии и ситуации с Алексеем Навальным.

Специалисты сходятся во мнении, что рубль начнет восстанавливать свои позиции только к концу года.