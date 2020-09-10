Премьер Италии: Путин обещал создать комиссию по Навальному Фото: REUTERS

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что российский президент Владимир Путин в разговоре с ним пообещал создать комиссию для расследования причин инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным.

- Президент России заверил, что страна намерена выяснить обстоятельства случившегося. Он сообщил, что обязательно создаст комиссию для расследования, а также выразил готовность работать с властями Германии, - сказал премьер-министр Италии в интервью изданию Il Foglio, опубликованном в четверг, 10 сентября.

Джузеппе Конте отметил важность сотрудничества российской стороны и Евросоюза в расследовании инцидента с оппозиционером. По его мнению, такое сотрудничество поможет не допустить негативных последствий для отношений между Россией и европейскими государствами.

Премьер также подчеркнул, что Италия считает необходимым полностью прояснить детали произошедшего и найти ответственных за «отравление» блогера.

Надо отметить, что последний разговор Владимира Путина и Джузеппе Конте прошел 26 августа этого года. По сообщению кремля, стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии, договорились о сотрудничестве по борьбе с пандемией коронавируса. Российский лидер также напомнил о недопустимости обвинений в связи с ситуацией вокруг Навального в адрес России и отметил, что его страна заинтересована в объективном расследовании случившегося.