Видео в интернете предложили регулировать по правилам телевидения Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Телевещатели предложили регулировать видео в сети, новостные агрегаторы, соцсети и сайты, которые по некоторым признаком можно отнести к СМИ, по правилам обычного телевидения. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает издание РБК, ссылаясь на проект Концепции развития телерадиовещания на 2020-2025 годы.

- Необходимо сформировать условия для доступа людей к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения. При этом важно сохранить ведущую роль общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав населения, - говорится в тексте документа.

По проекту, владельцев сервисов онлайн-вещания нужно обязать использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов. Кроме того, авторы документа считают необходимым ввести запрет на приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, разрешив операторам связи предоставлять видео сервисов России на большее хорошей скорости.

Телевещатели также предложили создать единую систему маркировки видео в интернете и уравнять статус телеканалов первого и второго мультиплексов, а также создать третий мультиплекс с охватом городов с населением более ста тысяч человек.