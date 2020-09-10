«Власть дается не для того, чтобы ее отдать»: Лукашенко прокомментировал упреки оппозиции

Лукашенко заявил, что не отдаст власть Фото: REUTERS

Александр Лукашенко, победивший на минувших президентских выборах в Белоруссии, заявил, что не отдаст власть. Президент таким образом прокомментировал упреки в свой адрес со стороны местной оппозиции, пишет издание БелТА.

- Я хочу сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня упрекают в том, что я не отдаю власть. И правильно упрекают. Меня народ избрал не для этого. Вы ведь тоже обладатели этой власти, ее носители, - сказал Александр Лукашенко, представляя нового генерального прокурора в Минске в четверг, 10 сентября,

Президент Белоруссии подчеркнул, что «власть даётся не для того, чтобы ее взял, бросил и отдал».

- В середине 90-х годов власть валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие еще помнят это время. Я не желаю, чтобы республика вернулась в тот период. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет, - добавил глава государства.

Напомним, ранее на встрече с Генштабом в Центре стратегического управления белорусского Минобороны Александр Лукашенко заявил, что не собирается «никому отдавать страну», правительство сможет удержать ситуацию, а также отказался от предложения о посредниках для решения разногласий между народом и действующей властью в республике.