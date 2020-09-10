В Минздраве заметили, что профессия врача стала популярнее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия коронавируса помогла сделать профессию врача более престижной и уважаемой. В Минздраве признают, что популярность людей в белых халатах напрямую отражается на желании молодых людей освоить данную профессию.

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей Каприн приводит свою статистику.

- Конкретно в учреждении, которое я возглавляю, мы увидели приток в ординатуру по онкологии. На 16 бюджетных мест пришло 380 человек, — сообщил врач в беседе с NEWS.ru.

Медик отметил, что только благодаря ряду принятых мер, удалось сохранить онкологические службы на время пандемии.

- Работа не прервалась. Мы огромное количество пациентов видели, которые в Израиле начинали лечение, в Германии. Они все были у нас. Служба работала во всех регионах, продолжали принимать онкологических больных, не давали прерывать курс, — констатировал онколог.