Пашаев заявил об окончании работы с Ефремовым

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с Ефремовым закончилась сразу же после вынесения приговора в Пресненском зале суда.

«У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката», - сообщил Пашаев.

Правозащитник пояснил, что апелляционную жалобу должен подавать именно он как адвокат Ефремова на судебном процессе.

«Я сейчас работаю над развернутой жалобой, через два дня подам ее в Мосгорсуд», - сказал Пашаев, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, заявила, что Михаил Ефремов недоволен приговором и работой своего адвоката в суде.

Пашаев обещал актеру, что добьется минимального срока, родственники актера намеренны нанять нового адвоката.

Напомним, что актер Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима. Судья Елена Абрамова признала вину артиста в смертельном ДТП на Садовом кольце, произошедшее 8 июня.

Джип Ефремова вылетел на встречную сторону и врезался в фургон Сергея Захарова, который от полученных травм скончался в НИИ Склифосовского.