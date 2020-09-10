«Не более 10 килограмм»: Для перевозки красной икры могут ввести ограничения

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России изучит возможность установления ограничений - не более 10 килограмм - по перевозке красной икры. Это касается граждан у которых нет на нее электронных ветеринарных сертификатов. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений - установление требования к перевозке не более десяти килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что жители Дальнего Востока, которые могут вести икру родственникам, при введении новых правил не пострадают. Абрамченко акцентировала внимание на внимательно проработать новых правил.

Основная цель возможных новых правил предотвратить легализацию икры, которая была получена в результате браконьерского вылова рыбы.

В ходе совещания было отмечено, что большое количество продукции не отвечает требованиям безопасности и качества. Этот вопрос будет на контроле Россельхознадзора и Росрыболовства.