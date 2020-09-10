Путин поздравил Ларису Долину с юбилеем

Путин поздравил Долину с Днем рождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с 65-летним юбилеем.

Праздничная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

«Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ. На престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране Вам всегда сопутствует большой, настоящий успех», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин пожелал певице здоровья и благополучия.

Напомним, что Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 году в Баку.

Звание "Народная артистка РФ" певица получила в 1998 году.

Долина стала известной после исполнения песни «Три белых коня», написаную для фильма «Чародеи».

В 1985 году Лариса Долина начинает сольную карьеру.

Она активно гастролировала по СССР, а затем России.

Среди любимых композиций поклонников Ларисы Долиной: "Затяжной прыжок", "Контрасты", "Льдинка", "Маленькая женщина", "Я не нравлюсь себе", "Погода в доме", "Оттепель", "Сны экстраверта".

За свой творческий путь Долина записала 20 сольных альбомов.

Лариса Долина снялась в фильмах "Новейшие приключения Буратино" , "Золушка" , "С Новым годом! С новым счастьем!", трех сериях телефильма "Старые песни о главном" .