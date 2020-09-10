Один из врачей, арестованный за торговлю детьми, не стал признавать вину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач Тарас Ашитков, который был задержан в рамках уголовного дела о торговле младенцами, рожденными от суррогатных матерей, заявил, что не намерен признавать вину.

Об этом он сказал членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посетили московское СИЗО №5.

- Я не признаю наличия состава преступления. Нет уголовного события, нас преследуют незаконно, — передают слова Ашиткова правозащитники.

Медик содержится в восьмиместной камере, но на условия он жаловаться не стал, заявив, что отношения с сокамерниками у него нормальные, пишет RT.

Еще один врач, задержанная по этому же делу, Юлиана Иванова не ужилась с соседками, она получала угрозы в свой адрес и была переведена в другую камеру.

Врач-гинеколог Лилия Панаиоти тоже настаивает на своей невиновности. Медик уверена, что находится в изоляторе незаконно.

А вот менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев предпочти пойти на сделку со следствием и признать свою вину.

Уголовное дело было возбуждено летом 2020 года после того, как в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода.

Всего в деле восемь подозреваемых.