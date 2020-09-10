Кремль прокомментировал заявление Конте о планах России создать комиссию по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле прокомментировали заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о планах России создать комиссию для расследования случившегося с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным.

Напомним, что итальянский политик заявил, что во время последнего телефонного разговора с ним Владимир Путин якобы пообещал, что создаст специальную комиссию, которая будет расследовать инцидент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что между политиками могла возникнуть недопонимание в ходе той беседы, о которой говорил глава итальянского правительства.

- Эта тема затрагивалась в их разговоре. Президент сказал коллеге, что проводят доследственные действий, что нет де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ. Россия сейчас добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Навальным, обмена информацией, но пока не видит ответных шагов. Москва недоумевает, почему возникли трудности с передачей России напрямую результатов анализов пациента, - отметил Дмитрий Песков.

Он также добавил, что в Кремле ожидают подкрепления официальной информацией сообщений СМИ о состоянии здоровья оппозиционера. Как сегодня писал сайт kp.ru, немецкая газета Spiegel опубликовала материал, согласно которому Алексей Навальный пришел в сознание, разговаривает и помнит, что с ним произошло.

Кстати, пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья издания сильно преувеличена и содержит множество фактических неточностей.