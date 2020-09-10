Российские авиаперевозчики возобновляют рейсы на Мальдивы

Первый рейс по данному направлению запланирован на 10 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении сообщения с Мальдивами. Ожидается, что рейсы по данному направлению будут осуществляться 2 раза в неделю. Первый подобный полет состоится 10 сентября в 22:50.

Ряд крупных туроператоров уже заявили о готовности продавать туры на Мальдивы. Среди них - Anex Tour, Tez Tour и «Интуриста», уточняет ТАСС.

На данный момент сообщается, что туристы, прилетевшие с Мале, не должны будут сидеть на карантине. Однако по окончании отпуска необходимо разместить на портале «Госуслуги» актуальный тест на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа после прибытия.

Напомним, ранее стало известно о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов с Египтом, Мальдивами и ОАЭ. Согласно постановлению, полеты в Египет будут осуществляться три раза в неделю, в ОАЭ и Египет – дважды в неделю.