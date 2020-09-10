Губернатор Вениамин Кондратьев: На Кубани более 2,7 тысяч участков уже готовы принять избирателей

Глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказа о подготовке к Единому дню голосования. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

До Единого дня голосования – 13 сентября остается всего несколько дней. В Краснодарском крае, как и во многих других регионах России, к нему добавляются два дополнительных дня для досрочного голосования. На Кубани пройдут 79 избирательных кампаний различных уровней, в том числе выборы главы региона, глав сельских поселений и депутатов. При этом работу участков для голосования нужно организовать так, чтобы максимально защитить людей от риска заразиться COVID-19. О том, как Краснодарский край готовится к Единому дню голосования, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

- Эти выборы будут особенными: впервые у граждан появилась возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября. Такое решение принято ЦИК для того, чтобы избежать большого количества людей на участках и свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. Это накладывает на нас дополнительную ответственность в организации выборов, - отметил глава региона. - Подготовка была начата задолго. На сегодняшний день на Кубани более чем 2,7 тысяч участков уже готовы принять избирателей. В выборах будет задействовано более 32 тысячи членов участковых избирательных комиссий.

В условиях коронавируса каждый избирательный участок проверяется не только на предмет прозрачности процесса голосования, но еще и на санитарную безопасность. Пополняются запасы антисептиков и средств защиты, мебель и избирательные урны расставляется так, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

- В зоне особого внимания – соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Для этого все участковые комиссии получили средства индивидуальной защиты для участников избирательного процесса. Избирателей обеспечат масками, одноразовыми перчатками, индивидуальными ручками для заполнения бюллетеня, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Ожидается, что явка в Краснодарском крае будет достаточно высокой. Как показывает опыт июльского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, трехдневный формат выборов стимулирует активность избирателей. У людей появляется дополнительное время на то, чтобы прийти на участки.

- В крае будет использован успешный опыт, полученный во время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, - отметил глава Кубани. - Будет организовано голосование на придомовых и удаленных территориях. У жителей края также есть возможность проголосовать и на дому.

То, что явка избирателей на выборах в Краснодарском крае будет высокой, уверен и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Во время рабочей поездки по Кубани он убедился, что избирательная кампания в регионе проходит спокойно и в атмосфере максимальной открытости.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод уверен, что явка на выборах в Краснодарском крае будет высокой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Прямые выборы губернатора Краснодарского края проходят второй раз за последние 16 лет, они вызвали живой интерес у населения, и явка 13 сентября, предполагаю, будет ожидаемо высокой, - комментирует Александр Брод. - За последние месяцы я посетил более десяти регионов, в том числе неоднократно бывал в Краснодарском крае, где встречался с представителями политических партий, избирательной системы, общественными наблюдателями и экспертами.

Представление о ходе предвыборной кампании в регионе сложилось достаточно полное и взвешенное. Кампания протекает спокойно, без крупных скандалов и проблем, отмечает эксперт.

-Самое главное – в Краснодарском крае не создавались искусственные ограничения при прохождении муниципального фильтра, - говорит Александр Брод - На выборах губернатора зарегистрированы все кандидаты, кроме одного претендента, который в силу молодого возраста не мог стать губернатором по закону.

Голосование пройдет при максимально широком общественном контроле. С 11 сентября в регионе начнет работать оперативный штаб общественного наблюдения при Общественной палате Краснодарского края. В его состав вошли представители корпуса наблюдателей «За чистые выборы» и других общественных объединений.

Руководитель департамента внутренней политики Игорь Чагаев отметил, что 1 июля, когда жители голосовали по поправкам в Конституцию РФ, на участках присутствовали в общей сложности 17 тыс. наблюдателей, так что опыт у них уже имеется.

– Очень важно, чтобы и 13 сентября – в единый день голосования – общественники также организованно и четко, в рамках закона выполнили свои функции, – добавляет чиновник.