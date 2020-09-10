СК попросил отпустить под домашний арест бывшего партнера Фургала Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет России просит Басманный суд отпустить из следственного изолятора под домашний арест признавшего вину экс-партнера Сергея Фургала Николая Мистрюкова, который признал свою вину в организации убийств. Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заседание по данном вопросу пройдут в ближайшее время, сообщила в интервью агентству ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова в четверг, 10 сентября.

- В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Николаю Мистрюкову меры пресечения с содержания под стражей в СИЗО на домашний арест, - объяснила она.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале сентября следствие предъявило задержанному экс-главе региона Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Это дополнительные эпизод в его деле. Фургал также обвиняется в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.