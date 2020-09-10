Лукашенко: Белоруссия и Россия продвинулись в решении накопившихся проблем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с послом РФ Дмитрием Мезенцевым в четверг, 10 сентября, сообщил о прогрессе в отношения с Россией и в решении накопившихся проблем и задач.

- Все мы живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Белоруссии. Полагаю, что мы значительно продвинулись за последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между республикой и Россией. Мне хочется, чтобы этот прогресс, эта динамика сохранились, - цитирует слова Александра Лукашенко издание БелТА.

Российский посол поздравил лидера Белоруссии с прошедшим днем рождения и подарил ему первый экземпляр книги с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Мезенцев отметил, что это издание – очередное подтверждение справедливости границ Белорусии.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что скоро Лукашенко приедет в Россию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящей встрече Владимир Путин и его белорусский коллега обсудят комплекс торгово-экономических вопросов. В том числе они поговорят о реструктуризации госдолга республики перед Россией.