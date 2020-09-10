Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Эту информацию на заседании кабинета министров озвучил премьер-министр Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ планирует выделить дополнительные деньги на поддержку граждан, оставшихся без работы из-за пандемии. Эту информацию на заседании кабинета министров озвучил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также отметил, что ситуация на рынке труда остается приоритетной для правительства, и напомнил о том, что ранее в рамках господдержки было выделено около 130 млрд рублей. Большая часть новых дополнительных средств пойдет на поддержку безработных в регионах.

«Люди оказались в непростом положении. Необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно», - подчеркнул премьер-министр.

Также правительство запланировало дополнительные ежемесячные выплаты многодетным семьям. На эти нужды из бюджета выделяется 1,7 млрд. Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о предпринятых мерах поддержки многодетных семей в период коронавируса.