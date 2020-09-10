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Lancet обратился к российским разработчикам вакцины от коронавируса

Научный журнал предложил ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах ученых из России
Ксения АНУФРИЕВА
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Lancet обратился к российским разработчикам вакцины от коронавируса

Lancet обратился к российским разработчикам вакцины от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ведущий международный научный журнал Lancet обратился к российским разработчикам вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Авторы обращения призвали ученых из России ответить на вопросы усомнившихся в эффективности препарата зарубежных коллег.

Напомним, что в начале этого месяца Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. После этого ученые из нескольких стран написали открытое письмо, в котором выразили свои сомнения по поводу российской прививки.

- Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи. Мы будем внимательно следить за данной ситуацией, - отметил представитель научного журнала.

Как сообщает издание «Интерфакс», создатели вакцины из центра Гамалеи уже отправили в The Lancet развернутые и весьма детальные пояснения к данным о клинических исследованиях, к которым у группы иностранных ученых возникли вопросы.

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