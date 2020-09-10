Путин: сокращение ВВП России меньше, чем в других странах Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что сокращение ВВП России из-за пандемии коронавирусной инфекции оказалось меньше, чем в других ведущих странах. Глава государства отметил на совещании по экономическим вопросам в четверг, 10 сентября, что восстановление экономики РФ началось с июня текущего года.

- Как и весь мир, Россия в этом году столкнулась с объективными трудностями, но глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих государствах, - сообщил президент.

Так, в России за второй квартал этого года падение ВВП составило 8,5 процента, в Соединенных Штатах - 9,5 процента, а в еврозоне – 15 процентов.

Владимир Путин добавил экономика России начала с июня постепенно восстанавливаться после ограничений, однако восстановление деловой активности пока идет неравномерно.

Как сообщал сайт Kp.ru, президент также обратил внимание на высокий уровень безработицы в стране, отметив, что его необходимо вернуть на докризисный уровень до конца 2021 года.