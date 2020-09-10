Путин заявил о высоком уровне безработицы в России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин отметил, что уровень безработицы в России все еще достаточно высокий – выше шести процентов. Он отметил, что к концу 2021 необходимо восстановить занятость в России до уровня 2019 года.

- Меры поддержки занятости планировались как временные, но ситуация еще напряженная, так что нужно продолжать адресно поддерживать людей, - добавил глава государства в четверг, 10 сентября на совещании по экономическим вопросам.

Президент сказал, что занятость в России следует восстановить к концу следующего года до уровня 2019 года в 4,7 процента экономически активного населения – для правительства это будет приоритетной задачей.

Напомним, что в конце июля текущего года Владимир Путин поручил кабинету министров и властям регионов в контакте с Центробанком принять необходимые меры, чтобы к 2021 году полностью восстановить рынок труда.