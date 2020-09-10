В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

В порту Бейрута загорелись склады с покрышками. Фото: кадр из видео очевидцев

В ливанском порту Бейрута в четверг, 10 сентября, произошло новое ЧП: загорелись склады с покрышками. За три километра от морской гавани видно столб густого черного дыма, который поднимается к небу.

Глава ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что происшествие случилось из-за поджога мусора рядом со складом в порту. По данным ряда местных средств массовой информации, пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.

Точная причина происшествия пока что не ясна, о пострадавших не сообщилось. К месту возгорания для локализации огня уже прибыли пожарные части и военные.

Напомним, что 4 августа этого года в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами более шести лет назад, которая хранилась на складе. В результате взрыва были уничтожены или значительно повреждены сотни зданий и машин, во многих кварталах ливанской столицы выбило окна. Погибли 190 человек, травмы получили более шести тысяч. В городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.