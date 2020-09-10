Песков: Протесты не означают, что все против Лукашенко

Песков сказал, что в Белоруссии не все против Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что далеко не все в Белоруссии против действующего президента Александра Лукашенко. Именно по этой причине другие страны не имеют права вмешиваться во внутреннюю ситуацию страны.

«Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать, ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события», — подчеркнул Песков, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь отметил, что недовольные после выборов граждане присутствуют во всех странах. И даже массовые протесты не являются признаком выражения недовольства к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После голосования, по результатом которого главой государства остался Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста. Граждане выступили за пересчет голосов. Демонстрации превратились в столкновения с силовиками. В СИЗО были отправлены более 6 тысяч человек. Трое протестующих погибли. Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет.