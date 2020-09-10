Вспышки коронавируса зафиксировали в 11 российских регионах Фото: Светлана Макеева

Вспышки коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировали в 11 российских регионах. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Всплески — я имею в виду прибавление новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», - сказал эксперт в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.

По его слова, сейчас ничего не известно про вторую волну коронавирусной инфекции, поскольку в России продолжается первая. «Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране ещё идёт так называемая первая», - уточнил он.

Напомним, об отсутствии второй волны коронавирусной инфекции в стране ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, речь идет о прохождение первой в разных регионах страны.

Позже об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. Эпидемиолог ведомства Николай Брико объяснил увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией специалист сезонным повышением заболеваемости, и отметил, что не стоит ждать повтора того, что было этой весной.