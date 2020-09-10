Президент Литвы призвал ЕС ввести против «белорусского режима» санкции

Президент Литвы призвал ЕС ввести санкции против Белорусии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанаса Науседы заявил, что готов взять на себя роль посредника в разрешении внутреннего конфликта в Белоруссии.

В Вильнюсе считают, что необходимо провести срочный саммит ЕС касательно прошедших в Республике выборов и ввести против «белорусского режима» санкции.

«Этого, однако, недостаточно. Особенно важно, чтобы Евросоюз и другие страны — США, Канада, Великобритания — ввели санкции против белорусского режима», — приводит слова Науседы пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что такая позиция поможет в урегулировании ситуации, передает ТАСС.

Напомним, что после 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста. Граждане страны вышли на улицы городов, чтобы выразить свое недовольство результатами голосования. Мирные демонстрации быстро переросли в столкновения с силовиками. В ходе протестов было задержано более 6 тысяч человек. Трое протестующих погибли. За пересчет голосов выступили и рабочие заводов, остановившие на несколько дней свое производство. Александр Лукашенко выразил мнение, что ситуацию в стране дестабилизировал Запад. В разговоре с народом он сказал, что не допустит перевыборов.