Китайский многоразовый корабль выпустила в космос неопознанный объект

Многоразовый космический аппарат Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский «экспериментальный космический корабль многоразового использования», находясь на околоземной орбите, запустил в космос неизвестный объект

Как сообщил сайт SpaceNews, объект засекла сеть космического наблюдения Соединенных Штатов, и назвала его NORAD ID 46395 (2020-063G COSPAR ID). По их данным, объект находится на орбите 332 километра на 348 километров с углом наклона 50,2 градуса

Специалисты предположили, что объект стартовал 5 сентября перед тем, как секретный космический аппарат сделал два полных оборота и сошел с орбиты.

Подчеркивается, что Пекин не предоставил никаких данных о природе объекта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 6 сентября, после двух дней полетов китайский «экспериментальный космический корабль многоразового использования» вернулся на Землю, и успешно приземлился на заданной площадке.

В Пекине утверждают, что аппарат предназначен «для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса».