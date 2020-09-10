СК считает замминистра энергетики Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей

Анатолий Тихонов. Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Следствие считает заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова организатором преступной схемы, и хищения более 600 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете и уточнили, что ищут других причастных к многомиллионному мошенничеству.

Напомним, во вторник, 8 сентября, в Министерство энергетики России пришли с обысками сотрудники Следственного комитета и ФСБ, которые изъяли компьютеры и документы, а также увезли для допроса одного из сотрудников - Анатолия Тихонова. Позже стало известно, что замминистра задержали до предъявления обвинений.

На следующий день, 9 сентября, следствие предъявило обвинение в хищении более 603 млн рублей. По ходатайству СК Басманный суд Москвы арестовал замглавы Минэнерго на два месяца до 8 ноября 2020 года.

В ходе следствия были также задержаны Роман Рыжков - советник Тихонова и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.