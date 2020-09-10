Михаил Ефремов поделился, что ищет нового адвоката Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Ефремов занялся описками нового адвоката. Сейчас актер находится в СИЗО №5, где его навестили члены ОНК.

Во время разговора с общественниками, актер признался, что решил окончательно расторгнуть все отношения с Эльманом Пашаевым.

- Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие, — сказал артист правозащитникам.

На этот раз Михаил Олегович решил предоставить право выбора супруге, она занимается поисками подходящего кандидата.

По имеющейся у RT информации, жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката для мужа, но пока с выбором не определилась.

Сейчас вопрос предстоящей апелляции является самым важным для заключенного, а к вопросам содержания он никаких претензий не имеет.

Накануне Михаил Ефремов дал понять, что винит адвоката в суровом приговоре, который озвучил суд. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП, которое произошло летом 2020 года. В аварии погиб 57-летний Сергей Захаров, именно в его машину врезался пьяный Ефремов.