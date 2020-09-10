Ученые выяснили, как определить риск смерти от коронавируса

В основу новой формулы специалисты заложили такие параметры, как возраст, пол, предшествующие болезни, частота дыхания и результат анализов крови Фото: REUTERS

Британские ученые разработали формулу, которая позволит вычислить шансы больного коронавирусом на выздоровление. Предполагается, что это позволит добиться индивидуального лечения и увеличит процент положительного исхода,

С февраля по май этого года формула апробировалась среди 22 тысяч пациентов Англии, Шотландии и Уэльса. Данная разработка делит пациентов на 4 условные группы – от низкого уровня риска смерти до высокого. В среднем, из первой группы риску смерти подвержен каждый сотый случай. Среди лиц последней категории, в среднем подвержены смерти каждые 62 пациента из 100.

Издание The Mirror отмечает, что в основу новой формулы специалисты заложили такие параметры, как возраст, пол, предшествующие болезни, частота дыхания и результат анализов крови. Ученые также отмечают, что к просчету по формуле следует прибегать только в случае госпитализации пациента.

Напомним, ранее сайт kp.ru представлял экспертное мнение о возможных последствиях Covid-19. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев в интервью отметил, с какими осложнениями могут столкнуться пациенты, переболевшие коронавирусом.