Лавров сравнил позицию ФРГ по Навальному с ситуацией в Солсбери и малайзийским "боингом"

Лавров считает, что ФРГ и США хотят поставить себя выше закона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 10 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистами отметил, что высказывания и позиция со стороны Запада в отношении Навального не вызывают доверия.

Он считает, что действия Германии напоминают истории с отравлениями в Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине.

«Когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего здесь сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено, и мы не имеем никакой информации, в том числе информации о том, где находятся российские граждане Скрипали», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил и о трагедии малайзийского Boeing над Украиной. Тогда, в 2014 году власти Голландии обвинили Россию в отказе сотрудничать, несмотря на то, что структуры РФ прикладывали много усилий в разрешении вопроса.

Лаврова заявил, что позиция Запада в отношении Навального не вызывает у Москвы доверия.

Министр предположил, что если западные страны в лице Германии и США под видом сотрудничества с Россией по ситуации Навального будут иметь в виду «необходимость признать [Россией] вину», то это подтвердит, что они «ставят себя выше закона, выше всех, что все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить на слово», сообщает ТАСС.

Напомним, что 20 августа самолет, следовавший рейсом Томск-Москва, экстренно совершил посадку в Омске. Алексею Навальному неожиданно стало плохо во время полета. Оппозиционер был доставлен в Больницу №1, где впал в кому. Омские медики предварительно определили, что у блогера произошло нарушение обмена веществ. Спустя несколько дней было принято решение отправить пациента в берлинскую клинику Шарите. 2 сентября Германия заявила, что Навальный был отравлен, и запросила у России данные по «Новичку», который якобы был использован против блогера. Москва ответила, что не получала официальных данных по исследованию ФРГ. Позднее президент Белоруссии заявил, что его спецслужбами был перехвачен разговор между представителями Варшавы и Берлина, в ходе которого понятно, что информация об отравлении является ложной.