Отделался штрафом: суд оставил права актеру «Универа» Арарату Кещяну

актера Арарата Кещяна не стали лишать водительских прав. Фото: https://www.instagram.com/araratkeshchyan/

Актер Арарат Кещян смог сохранить свое водительское удостоверение после езды по встречке. Суд рассмотрел ситуация, в которой оказался знаменитость, и решил не применять самых жестких мер.

Мировой судья Головинского района Москвы постановил оставить права Кещяну, но штраф актеру заплатить придется.

Все произошло в июне, на Ленинградском шоссе машину актера остановили на встречной полосе. Сотрудники ГИБДД составили протокол на нарушителя, но Арарат категорически не согласился с написанным в протоколе.

Актер уверен, что инспекторы запутались в показаниях и выставили ситуацию в ином свете, чем было на самом деле. По словам Кещяна, он действительно находился встречной полосе, но только для того, чтобы повернуть налево. Единственное, что он нарушил – это требование знака.

Свою вину Арарат Кещян так и не признал, но суд счет ее доказанной. Права актеру оставили, но придется заплатить 5000 рублей.

Услышав приговор актер, едва сдерживая смех, спросил своего адвоката, как так получилось, что его признали виновным «без всяких доказательств».

«Что я должен был сделать, чтобы доказать?» — цитирует слова Кещяна Пятый канал.