К тушению пожара в порту Бейрута привлекли военную авиацию Фото: Кадр видео

В четверг, 10 сентября, в ливанском порту Бейрут произошел крупнейший пожар, для тушения которого привлекли 16 пожарных расчетов, а также военную авиацию

В порту загорелись склады с покрышками на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в свободной таможенной зоне. Глава ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что причиной пожара стал поджог мусора рядом со складом в порту.

Как сообщает Al Jazeera, в помощь пожарным ливанская армия направила на место происшествия свои вертолеты. За три километра от морской гавани видно столб густого черного дыма, который поднимается к небу.

По данным Ливанского общества Красного Креста, пострадавших в результате происшествия на данный момент нет.

Напомним, что месяц назад в порту Бейрута произошел мощный взрыв в результате детонации 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли по меньшей мере 190 человек, а травмы получили более шести тысяч. В ливийской столице до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.