В Госдуме выступили за увеличение возраста продажи спиртного до 21 года

В Госдуме поддержали ужесточение возраста продажи спиртного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Госдуме оценили предложение повысить минимальный возраст продажи спиртного. Сегодня алкоголь можно купить с 18 лет, а в Минздраве уверены, что нужно повысить порог до 21 года.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов оценил заявление замминистра здравоохранения России Олега Салагая о необходимости пересмотреть действующие требование в сторону ужесточения.

- Действительно, чем раньше начинают употреблять алкоголь, тем быстрее привыкают и, естественно, наносят больше ущерба здоровью, - говорит Салагай RT.

Депутат отметил, что солидарен с замминистра и выступает за повышение возраста продажи алкоголя.

- Именно 21 год является тем возрастом, когда человек действительно становится взрослым, - заключил парламентарий.

Ранее заместитель главы российского министерства здравоохранения Олег Салагай отметил ужесточение необходимо не только в отношении крепких спиртных напитков, но и некрепкого алкоголя.