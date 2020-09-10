Украина обеспокоилась интеграцией России и Белоруссии

Игорь Кизим считает, что интеграция России и Белоруссии вызывает беспокойство у Киева. Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Посол Украины в Минске Игорь Кизим выразил обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии.

«Я думаю, в ближайшее время состоится визит Лукашенко в Москву. Считаю, что будут стоять вопросы, в частности, интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Как далеко зайдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит», — сказал он в интервью «Громадскому ТВ».

По словам посла, ранее президент Белоруссии давал Киеву гарантии, что граница республики будет мирной.

«А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России — это вызывает вопросы», — добавил Кизим.

Он напомнил, что на прошлой неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что любое укрепление позиций России опасно для Украины.

К тому же Кулеба выразил мнение, что Белоруссия нуждается в новых президентских выборах.

Напомним, что после массовых протестов в Белоруссии украинская сторона приняла решение отозвать из Минска своего посла. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал, что вызвал Игоря Кизима, чтобы обсудить ситуацию в Республике и перспективу дальнейших перспектив белорусско-украинских отношений.