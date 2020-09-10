Валентина Казакова: В МВД России применяют искусственный интеллект

Система распознавания лиц помогает выявить нежелательных иностранцев для дальнейшей депортации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова подтвердила, что МВД применяют систему распознавания лиц. Это сделано для того, чтобы вычислить нежелательных иностранцев.

"Есть категория иностранных граждан, которые нарушают законодательство и не покидают территорию РФ, несмотря на решение об их выдворении. В данной ситуации система распознавания лиц выявляет их и места их проживания. Мы принимаем меры для удаления их с территории РФ", - отметила Валентина Казакова на пресс-конференции.

На данный момент решить проблему невозможно из-за ограничений, связанных с пандемией. Однако начальник управления заверила, что депортация будет осуществлена сразу, как только появится такая возможность.

Также было отмечено, что каждый иностранец по приезде в Россию должен проходить дактилоскопическую регистрацию для исключения нарушения миграционного законодательства. По данным МВД, ряд граждан, которым ранее был закрыт въезд на территорию России, меняют личные данные и пытаются повторно въехать в страну.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин продлил действие мер по урегулирования положения иностранцев России из-за пандемии. Таким образом, течение срока временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства было приостановлено до 15 сентября.