В доход государства обращено имущество экс-главы Марий-Эл Маркелова на сумму 374 млн рублей

Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

По требованию Генпрокуратуры России в доход государства обращено имущество бывшего главы Республики Марий Эл, председателя республиканского правительства Леонида Маркелова в размере более 374 миллионов рублей.

Как сообщил источник kp.ru в Генпрокуратуре России, Ленинским районным судом города Ульяновска был удовлетворен второй иск заместителя Генерального прокурора о взыскании в приобретенного коррупционным путем имущества экс-главы Республики Марий Эл и других соответчиков.

Общая сумма обращенных в доход объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Маркелова по обвинению во взяточничестве в настоящее время рассматривается Нижегородским районным судом.

Напомним, Леонида Маркелова, его заместителя и по совместительству бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, а также генерального директора коммерческой структуры Натальи Кожановой обвиняют в получение взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, и в посредничестве взяточничества. Кроме того, экс-главы Республики Марий Эл обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.