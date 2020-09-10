Федеральная палата адвокатов подтвердила нарушение этики Пашаевым Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральная палата адвокатов подтвердила нарушение этики Эльманом Пашаевым, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

«Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева», - передает ТАСС слова вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров, который отметил, что комиссия дала оценку не правовой позиции адвоката, а этичности его поведения и соблюдению правил профессии.

Напомним, ранее статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин заявил, что Пашаев нарушил сразу несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката, а также разгласил адвокатскую тайну. Все что происходило в зале суда он назвал «гнусным зрелищем».

В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что Ефремов не доволен приговором по делу и работой Пашаева, и не позволит ему представлять его интересы в апелляции.