Зеленский выступил против вмешательства других стран в дела Белоруссии

Зеленский выразил мнение о желании белорусского народа жить в свободной стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что белорусские граждане хотят "настоящей демократии". А также отметил, что Киев не поддерживает вмешательства во внутриполитическую ситуацию Белоруссии любого мирового государства. Правда при этом не упомянул ни одной страны, кроме России.

"Россия всегда была очень влиятельная в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Беларуси. Белорусский народ хочет настоящей демократии", - сказал Зеленский изданию The Jerusalem Post.

Напомним, что протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По итогам голосования победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Спустя некоторое время Лукашенко заявил, что в стране не будет перевыборов. Также президент отметил, что беспорядки были спровоцированы извне.