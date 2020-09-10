«Студенческая весна – 2021» пройдет в Нижнем Новгороде

Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» в 2021 году пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно 9 сентября на церемонии закрытия фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы» в Ростове-на-Дону.

- Российское студенческая весна – одно из самых ярких молодежных мероприятий в стране, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – И нам особенно приятно, что его примет именно наш город, который в следующем году отметит свое 800-летие. Юбилей Нижнего Новгорода – это праздник федерального масштаба, и наша задача - максимально насытить его событиями. Мы сделаем все, чтобы «Студенческая весна - 2021» запомнилась всем гостям и участникам юбилейных торжеств.

Напомним, фестиваль «Российская студенческая весна» является совместным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского Союза Молодежи. С последним Нижегородская область особенно тесно сотрудничает.

- Наша организация объединяет миллионы студентов в России, - напомнил исполняющий обязанности председателя РСМ Павел Красноруцкий. - И мы могли бы использовать молодежный потенциал в подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

Важность этого сотрудничества отметил и губернатор Нижегородской области. По его словам, власть ожидает от молодежи интересных идей и предложений о том, как должен выглядеть Нижний Новгород в будущем.