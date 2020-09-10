Адвокат Пашаев заявил, что защищал актера Ефремова бесплатно Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП бесплатно.

«Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно», - сообщил он в эфире телеканала «Москва 24».

Пашаев заявил, что удовлетворен своей работой, а по поводу результата, «давным-давно» говорил, что Пресненский суд даст восемь лет, Мосгорсуд «год сбросит» и «покажет свою гуманность».

«Я говорил, у нас основная надежда - или кассационная инстанция или Верховный суд. Я ему показывал, что у нас все шансы для оправдательного приговора, судья игнорировал все», - отметил он.

Кроме того, Пашаев рассказал, что посетил Ефремова в СИЗО, и тот якобы объяснил, почему отказался от его услуг

«Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: 'Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь'»

Напомним, ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила, что Ефремов не доволен приговором по делу, а также работой адвоката, поэтому не позволит Пашаеву представлять его интересы в апелляции. Сам защитник назвал глупостью, что актер отказался от его услуг, а также заявил, что подал краткую жалобу на приговор.