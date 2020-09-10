МВД предлагает упростить получение российского гражданства

МВД готовит новый закон об упрощении получения гражданства иностранцами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
МВД России готовит новый закон, который упростит получение гражданства и трудоустройства иностранцев. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
По ее словам, законопроект предполагает очень много изменений. В частности, упростится процедура получения документов. Для этого будут вводиться различные электронные ресурсы: реестр работодателей, реестр работников-иностранцев. Ведомство в целом планирует все больше переходить к электронному документооборту.
Кроме этого, в законе будет четко прописано разделение миграционных режимов.
- Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Такая многоступенчатость... Сначала разрешение на временное проживание надо получить, потом вид на жительство и потом подойти уже, если человек желает, к возможности получения гражданства, - заявила Казакова. Ее слова приводит РИА Новости.
МВД также планирует упростить процедуру трудоустройства иностранных граждан в России. Тем более что сейчас существует порядка 30 вариантов привлечения иностранцев к работе.
Казакова уточнила, что 9 сентября проект закона прошел "нулевые чтения" в Общественной палате РФ. Сейчас МВД ожидает дальнейшие замечания и предложения. И в следующем году должен появится проект федерального закона.