МВД предлагает упростить получение российского гражданства

МВД готовит новый закон об упрощении получения гражданства иностранцами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МВД России готовит новый закон, который упростит получение гражданства и трудоустройства иностранцев. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, законопроект предполагает очень много изменений. В частности, упростится процедура получения документов. Для этого будут вводиться различные электронные ресурсы: реестр работодателей, реестр работников-иностранцев. Ведомство в целом планирует все больше переходить к электронному документооборту.

Кроме этого, в законе будет четко прописано разделение миграционных режимов.

- Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Такая многоступенчатость... Сначала разрешение на временное проживание надо получить, потом вид на жительство и потом подойти уже, если человек желает, к возможности получения гражданства, - заявила Казакова. Ее слова приводит РИА Новости.

МВД также планирует упростить процедуру трудоустройства иностранных граждан в России. Тем более что сейчас существует порядка 30 вариантов привлечения иностранцев к работе.

Казакова уточнила, что 9 сентября проект закона прошел "нулевые чтения" в Общественной палате РФ. Сейчас МВД ожидает дальнейшие замечания и предложения. И в следующем году должен появится проект федерального закона.