США ввели санкции против троих россиян из-за «вмешательства» в американские выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против троих россиян и одного украинца в связи с приписываемым «вмешательством» в американские выборы.

В черный список людей, которых Вашингтон подозревают в причастности к киберпреступлениям попали три жителя Санкт-Петербурга - Андреев Антон, Асланова Дарья, Лифшиц Артем, а также житель Киева внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров с голосами, похожими на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, 18 августа, и.о. главы министерстве внутренней безопасности США заявил, что американские власти «израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции» в связи с «вмешательством» в выборы

Ранее советник американского президента Роберт О'Брайен ни раз говорил, что Москве не было смысла вмешиваться в выборы и добиваться избрания Дональда Трампа. Позже Министерство внутренней безопасности и Минюст США подтвердили отсутствие свидетельств возможного влияние иностранного вмешательства на исход американских выборов в 2016 и 2018 годах.