Адвокат Александр Гофштейн заявил, что не планирует подключаться к защите Михаила Ефремова

Михаил ефремов ищет нового адвоката Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Ефремов заявил, что больше не будет работать со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. Сейчас он занят поиском другого защитника, кто будет представлять его интересы в апелляции.

Ссылаясь на представителей ОНК, RT цитирует слова Ефремова: «Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие».

Узнав эти новости, адвокат Александр Гофштейн заявил, что к нему никто не обращался относительно защиты актера.

- Ко мне никто не обращался, и я не веду транспортные дела. Это совершенно особая категория уголовных дел, она требует специальных знаний, - отметил юрист в беседе с Пятым каналом.

Гофштейн признался, что сразу после аварии с ним обсуждали вопросы о возможной защите Михаила Олеговича, но он не стал представлять интересы актера. Отказаться от клиента юрист решил именно из-за того, что работает по другим направлениям.

Но при этом, если бы обладал необходимыми знаниями, то взялся за работу.

Накануне Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы за ДТП, совершенное в центре Москвы летом 2020 года. В аварии погиб 57-летний мужчина.