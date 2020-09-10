Эксперты объяснили причину финансовой безграмотности россиян

Эксперты объяснили причины финансовой неграмотности россиян Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Большинство россиян признаются, что не могут грамотно распоряжаться своими финансами. Наибольшую трудность у людей вызывают вопросы, связанные с семейным бюджетом, инвестированием и накоплением сбережений.

Эксперты объяснили, почему россияне являются неподкованными в денежных вопросах. Ключевым в этом деле является умение осуществлять долгосрочное планирование.

- Это должно растягиваться на всю жизнь. У нас зачастую человек уходит на пенсию не имея никаких сбережений и активов. Пенсия маленькая и он просто проваливается в финансовую дыру, а потом понимает, что придется работать до гробовой доски, - говорит ОТР председатель «Финпотребсоюза», доктор экономических наук, профессор Игорь Костиков.

Наступивший кризис несколько подтянул знания россиян. Например, многие стали экономнее, вспомнили о налоговых льготах, отсрочках по кредитам, фондовых рынках.

- Что они делали на фондовом рынке – это уже другая история. Но в целом действия стали разумнее, - рассуждает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ Антон Табах.

А вот банкам умные заемщики не интересны, куда выгоднее работать с неграмотным клиентом, с которого можно собрать больше комиссий и штрафов.