Пожар в порту Бейрута потушен

Пожар в Бейруте Фото: REUTERS

Пожар в ливанском порту Бейрут, где ранее загорелся склад автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, потушен.

Как сообщает телеканал MTV, несмотря на то, что пожар удалось потушить, над местом возгорания продолжают работать военная авиация.

Как писал сайт kp.ru, пламя охватило порт утром в четверг, 10 сентября. За три километра от морской гавани видно столб густого черного дыма, который поднимается к небу. Для тушения привлекли 16 пожарных расчетов, а также военную авиацию

Глава ливанского красного креста сообщил, что причиной пожара стал поджог мусора рядом со складом в порту. Ливанский министр труда предположил, что пожар в порту Бейрута мог начаться из-за использования болгарки во время ремонта.

Крупнейший пожар произошел через месяц после того, как в результате детонации 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Тогда погибли по меньшей мере 190 человек, а травмы получили более шести тысяч.