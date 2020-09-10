В Москве изменят порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Москвы с симптомами ОРВИ должны сдавать тест на коронавирусную инфекцию, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина, а также обязательной изоляции не будет. Об этом сообщила заместитель московского мэра Анастасия Ракова.

«Это правило остается, оно незыблемо. Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, как было раньше, он будет либо больным ОРВИ, либо больным гриппом», - заявила она, уточнив, что, человек будет лечиться «по тем алгоритмам», которые предписаны при лечении этих заболеваний.

Помощник градоначальника сообщила, что в первую очередь будут тестировать ч тех, у кого есть явные признаки гриппа, среди таких симптомов высокая температура и ломота. Кроме того, в случае госпитализации пациента в больницу в обязательном порядке его должны будут протестировать его на грипп, чтобы исключить эту инфекцию и не допустить заражения окружающих.