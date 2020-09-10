Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для поездок заграницу Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Тесты на антитела к коронавирусной инфекции, а также ПЦР-тесты могут гарантировать отсутствие COVID-19 на достаточно ограниченное время, в связи с этим в ближайшие годы вакцинация от коронавируса может стать одним из требований для международных путешествий. Такое мнение высказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголе.

«Судя по всему, с COVID-19 мы останемся на долгие годы, более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или действительно свидетельств о перенесенном заболевании, подтвержденным антителами или определенными данными о клеточном иммунитете», - отметил он.

Напомним, в России началась третья, последняя фаза испытаний российской вакцины «Спутник V». Около 40 тысяч добровольцев будут наблюдать минимум полгода. Однако большую часть россиян планируют привить уже в течение 9-12 месяцев. В Москве вакцинация от коронавируса уже началась в среду, 9 сентября. Первым делом будут прививать граждан из групп риска - врачей и учителей.