Россия откроет границу с Южной Осетией

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России откроет границу с Южной Осетией. Соответствующие решение принял Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по итогам заседания, проведенного в четверг, 10 сентября. Об этом сообщили вице-премьер России Татьяна Голикова, уточнив, что постановление правительства будет подписано в ближайшие дни.

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано Председателем Правительства Михаилом Мишутиным в ближайшие дни», - сообщила вице-премьер.

Напомним, ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ходе заседании оперативного штаба республики по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявил, что страна рассчитывает открыть границу с Россией 15 сентября без каких-либо ограничений.

Напомним, 27 марта Россия прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами. С 1 августа открылись границы с первыми тремя государствами - Турцией, Великобританией и Танзанией. А с 15 августа возобновились перелеты между Россией и Швейцарией. Кроме того, власти Польши планируют открыть въезд для граждан нескольких стран, к том числе и России.