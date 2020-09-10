Умер Алан Минтер, бывший чемпион мира по боксу

Фото: Facebook Frank Bruno MBE

9 сентября в британской больнице скончался легендарный боксер Алан Минтер. Ему было 69 лет. Спортсмен длительное время боролся с онкологией, пишет Sky Sports.

Минтер завершил карьеру в 1981 году. На его счету было 39 побед при девяти поражениях. На олимпиаде 1972 года Минтер занял третье место. Но это не стало главным достижением в его карьере. Спустя восемь лет, выступая уже в профессиональном ринге, боксер завоевал титул чемпиона мира в средней весовой категории. Он одержал победу над итальянцем Вито Антуофермо и овладел титулами WBA и WBC и журнала The Ring.

В этом же году Минтер вновь одолел итальянца, сохранив тем самым титул чемпиона мира.

После завершения карьеры бывший спортсмен поселился в графстве Западный Суссекс (Великобритания). Долгое время он ездил по стране с автограф-сессиями, лекциями и мастер-классами. Его сын также стал профессиональным боксером, но славу отца не повторил. Он добился лишь звания чемпиона Англии.

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