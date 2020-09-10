17-летней девушке велели раздеться на собеседовании в Москве Фото: Александр ДЫБИН

Несовершеннолетняя жительница Москвы сообщила в полицию о том, что неизвестный мужчина попытался совершить с ней развратные действия под предлогом трудоустройства.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 17-летняя девушка рассказала, что нашла объявление о трудоустройстве на сайте hh.ru, где предлагали устроиться дегустатором шоколада за 300 рублей в час.

С работодателем девушка связалась через социальную «ВКонтакте» и договорилась о встрече на Цветном бульваре с некой Любовью Князевой. В то же время друг потерпевшей узнал от знакомой, что женщина с таким именем предлагает молодым девушкам от 14 до 25 лет работу по «отработке массажа».

Друг решил отправиться вместе с девушкой на встречу, но наблюдать за собеседованием издалека, чтобы «не спугнуть предполагаемого преступника». С девушкой встретился мужчина 20-25 лет на вид, после чего повел ее в квартиру.

Оказавшись в квартире, «работодатель» сказал девушке полностью раздеться и ушел в ванную мыть руки. Сперва девушка сняла кофту, однако, испугавшись, оделась и позвонила другу с просьбой о помощи.

Молодая девушка смогла покинуть дом, а ее друг в это время позвонил на службу «112». Когда на место прибыла полиция, дверь в квартиру никто не открыл. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего.