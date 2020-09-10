Ученые обнаружили влияние парацетамола на психику человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо жаропонижающего и болеутоляющего эффекта парацетамол также оказывает воздействие на психику человека. К такому выводу пришли ученые из американского университета штата Огайо. Результат их исследования опубликовал журнал Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Ученые выяснили, что после приема парацетамола у человека притупляются как отрицательные, так и положительные эмоции. Кроме этого, он становится больше склонен к риску.

Перед тем, как прийти к такому выводу, исследователи провели эксперимент с участием более 500 добровольцев. Волонтеров разделили на две группы. Первым дали по 1000 мг парацетамола, остальным - плацебо.

После этого участники эксперимента должны были надувать шары. Тот, кто надувал, самый большой шар, получал денежный приз. Если же шар лопался, то человек не получал ничего.

Как выяснилось, принимавшие парацетамол добровольцы охотнее остальных шли на риск и стремились надуть шары как можно сильнее. Лопнувших шаров у участников этой группы также было больше, чем среди тех, кто получал плацебо.

После этого волонтеры ответили на ряд вопросов. Ответы также показали, что после приема парацетамола ощущение риска у многих притупилось.

Ученые пока не могут объяснить, с чем связан этот эффект от лекарства.